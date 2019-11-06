«Доктор сон» уже в кинотеатрах: смотри продолжение легендарного «Сияния»
Уже сегодня, 6 ноября, в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии состоятся премьерные показы триллера «Доктор сон». Новая экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон» и одновременно продолжение картины «Сияние» обещает много сюрпризов.
Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!