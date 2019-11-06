Квентин Тарантино раскрыл судьбу Рика Далтона после «Однажды в… Голливуде»

Что точно могло произойти даже после более успешной карьеры в 1970-х, что, мне кажется, обязательно случилось, потому что так было с большинством подобных актеров. В конце 1970-х и начале 1980-х многие крутые звезды сериалов 1950-х и 1960-х вернулись на телевидение в ролях пожилых копов, которые руководят молодыми копами и отправляют их на задания,