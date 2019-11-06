Netflix ищет в Прибалтике актеров. Необходимо знать русский язык!

Американская развлекательная компания Netflix, поставляющая фильмы и сериалы на основе стримингового сервиса, 4 ноября объявила о поиске русскоговорящих актеров в Латвии, сообщает Baltic Casting Agency на своей страничке в социальной Facebook, пишет Русский TVNET.
"Для снимающегося американского сериала ищем актеров, мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. Необходимо свободно говорить по-русски.
Съемки запланированы на пару дней в конце ноября, начале декабря в Германии, Берлине или Торонто, в Канаде.
Если вы подходите под описание, отправьте две ваши фотографии, контактный телефон и краткое описание вашей профессиональной деятельности на projects@balticcasting.com", – указано в объявлении.
Отметим, что основанная еще в 1997 году стриминговая компания Netflix с 2013 года приступила к производству собственных фильмов, сериалов и телепрограмм. По данным The Hollywood Reporter, в 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов - больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.
По состоянию на январь 2019 года у компании насчитывалось 139 миллионов подписчиков по всему миру.