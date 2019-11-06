Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины

Анджелину Джоли и звезду «Игры престолов» Ричарда Мэддена эвакуировали со съёмочной площадки фильма «Вечные» на Канарских островах из-за обнаруженной там неразорвавшейся мины.

Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты приняли необходимые меры,

Отмечается, что мина могла быть заложена во время Второй мировой войны.

Напомним, в картине «Вечные» Джоли исполняет роль Тены — представительницы расы вечных. Согласно сюжету, это бессмертные существа, которые жили на Земле и сформировали её историю и цивилизацию. В фильме также снимаются Сальма Хайек и Кит Харингтон. Картина выйдет в прокат в ноябре 2020 года.