«Джентльмены»: Cеть покоряет трейлер криминальной комедии Гая Ричи

Как известно, последние годы Гай Ричи выбирал рейтинговые проекты, экспериментируя с жанрами кино. В частности, режиссер мастерски экранизировал истории о Шерлоке Холмсе и Аладдине и создал эффектный боевик «Агенты А. Н. К. Л.». Однако в 2019-м он решил вернуться к криминальным комедиям, взявшись за воплощение собственного сценария.

К съемкам фильма «Джентельмены» Гай Ричи пригласил успешных голливудских актеров, которые уже привлекли внимание киноманов и СМИ к предстоящей новинке. Главные роли он отдал Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэму, Генри Голдингу, Мишель Докери, Колину Фарреллу и Хью Гранту.

ФОТО: Christopher Raphael/ZUMAPRESS.com

Пока известно, что фильм расскажет историю британского наркобарона Мики Пирсона, который планирует увеличить свои прибыли, продав незаконный бизнес. Разбогатеть ему помогла продажа марихуаны в Лондоне. Наркоимперию стремятся получить не только друзья и конкуренты Мики, но и наследственные миллиардеры из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на другой уровень.

ФОТО: Christopher Raphael/ZUMAPRESS.com