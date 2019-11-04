Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве дизайнера Гуччи

Об этом пишет издание Deadline. Леди Гага в новой ленте сыграет Патрицию Реджани – бывшую жену убитого Маурицио Гуччи. В итальянских СМИ ее окрестили "черной вдовой" и говорили, что каждый, кто брался за ее дело, тяжело болел.

Дизайнер покинул жену после 18 лет совместной жизни ради другой младшей женщины. Тогда он не представлял, насколько жуткой станет месть брошенной Патриции.

27 марта 1995 года легендарный Маурицио Гуччи был застрелен на лестнице своего офиса. Известно, что после развода в 1991 году дизайнер платил Реджани около миллиона долларов алиментов ежегодно, а она и их дети, по завещанию, продолжали оставаться его главными наследниками.

Одной версией убийства стало желание женщины отомстить и ее обида на мужа. Другой – Маурицио собирался жениться на новой избраннице и переписать завещание.