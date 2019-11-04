Пн, 4.11.2019

Дженнифер Энистон завела новый роман: названо имя бойфренда

Jennifer Aniston

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Американская знаменитость Дженнифер Энистон, которая недавно поцеловалась в прямом эфире с известной ведущей, закрутила новый роман. После чреды неудачных отношений звезда сериала «Друзья» разрешила себе сново влюбиться.

По информации издания Daily Mail, новым избранником Дженнифер Энистон стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Они познакомились еще три года назад во время съемок фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого и был Уилл.

Джош Гордон (слева), Дженнифер Энистон (по центру) и Уилл Спек (справа) 

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Пока пара свои отношения официально не подтвердила, но за последнее время папарацци удалось запечатлеть Дженнифер и Уилла вместе на тайных свиданиях. Добавим, что совсем недавно актриса обратилась в специальное агенство за помощью в поисках личного счастья. Брачная служба за 750 тысяч долларов организовала звезде свидание с бизнесменом. Но он оказался далеким от мира шоу-бизнеса и решил держаться от этого в стороне.

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