Дженнифер Энистон завела новый роман: названо имя бойфренда

По информации издания Daily Mail, новым избранником Дженнифер Энистон стал 49-летний режиссер Уилл Спек. Они познакомились еще три года назад во время съемок фильма "Новогодний корпоратив", режиссером которого и был Уилл.

Пока пара свои отношения официально не подтвердила, но за последнее время папарацци удалось запечатлеть Дженнифер и Уилла вместе на тайных свиданиях. Добавим, что совсем недавно актриса обратилась в специальное агенство за помощью в поисках личного счастья. Брачная служба за 750 тысяч долларов организовала звезде свидание с бизнесменом. Но он оказался далеким от мира шоу-бизнеса и решил держаться от этого в стороне.