Пн, 4.11.2019

«Терминатор» захватил эстонские кинотеатры! ТОП-7 самых популярных фильмов на этой неделе

Arnold Schwarzenegger and Linda Hamilton

ФОТО: Kerry Brown/Kerry Brown

Терминатор обещал вернуться и сдержал слово. Но возвращение оказалось не очень триумфальным. Узнай, какие фильмы лидировали в прокате на минувших выходных!

1. Терминатор: Темные судьбы (1 неделя // 10927 зрителей  // 82 105,29€)

2. Джокер (5 неделя // 3950 зрителей  // 30 488,33€)

3. Малефисента: Владычица тьмы (3 неделя // 3879 зрителей  // 26 482,07€)

4. Эверест (5 неделя // 2625 зрителей  // 15 104,93€)

5. Обратный отсчет (1 неделя // 2407 зрителей  // 15 853,18€)

6. Чак Бэнд Шоу (1 неделя // 1745 зрителей  // 12 128,73€)

7. Добро пожаловать в Zомбилэнд 2 (2 неделя // 1557 зрителей  // 11 502,69€)

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