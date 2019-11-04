«Терминатор» захватил эстонские кинотеатры! ТОП-7 самых популярных фильмов на этой неделе

Терминатор обещал вернуться и сдержал слово. Но возвращение оказалось не очень триумфальным. Узнай, какие фильмы лидировали в прокате на минувших выходных!
1. Терминатор: Темные судьбы (1 неделя // 10927 зрителей // 82 105,29€)
2. Джокер (5 неделя // 3950 зрителей // 30 488,33€)
3. Малефисента: Владычица тьмы (3 неделя // 3879 зрителей // 26 482,07€)
4. Эверест (5 неделя // 2625 зрителей // 15 104,93€)
5. Обратный отсчет (1 неделя // 2407 зрителей // 15 853,18€)
6. Чак Бэнд Шоу (1 неделя // 1745 зрителей // 12 128,73€)
7. Добро пожаловать в Zомбилэнд 2 (2 неделя // 1557 зрителей // 11 502,69€)