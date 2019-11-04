Больше не одинок! Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Киану Ривз весьма скрытен в личной жизни и до сих пор было известно, что актер не состоит в отношениях. Но на днях он появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film и не один — в компании очаровательной художницы Александры Грант. В сети уже не раз появлялись слухи, что они вместе, но теперь нет никаких сомнений в том, что межу ними роман.