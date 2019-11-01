«Тайная сила Мосли»: удивительные животные сбегают от людей и отправляются в путешествие

События разворачиваются в сказочной стране, где живут странные существа трифаны. Из-за своей доброты и доверчивости трифаны попали в беду. Вот уже много лет их эксплуатируют люди: существ используют как бесплатную рабочую силу. Трифан по имени Мосли возможно и терпел бы дальше такое издевательство, однако у него подрастает ребенок. Любознательный малыш заслуживает лучшей жизни, поэтому вместе они отправляются в путешествие чтобы узнать больше о своем прошлом и определиться – каким же станет их будущее?