«Тайная сила Мосли»: удивительные животные сбегают от людей и отправляются в путешествие

В центре сюжета удивительные милые животные трифанты, которые восстают против жизни в рабстве у людей и отправляются в увлекательное путешествие в поисках свободы.
В конце ноября в прокат в кинотеатрах Apollo Kino выйдет новая мультипликационная картина Кирби Аткинса «Тайная сила Мосли»!
События разворачиваются в сказочной стране, где живут странные существа трифаны. Из-за своей доброты и доверчивости трифаны попали в беду. Вот уже много лет их эксплуатируют люди: существ используют как бесплатную рабочую силу. Трифан по имени Мосли возможно и терпел бы дальше такое издевательство, однако у него подрастает ребенок. Любознательный малыш заслуживает лучшей жизни, поэтому вместе они отправляются в путешествие чтобы узнать больше о своем прошлом и определиться – каким же станет их будущее?
Мультфильм «Тайная сила Мосли» – это детище режиссера и сценариста Кирби Аткинса. Идея сюжета родилась у него 20 лет назад, с появлением семьи и дочери. Для вымышленных персонажей писались диалоги, а также регулярно появлялись новые зарисовки – как будет выглядеть мультфильм.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 29 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!