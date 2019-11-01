Запасайтесь попкорном: студия Marvel собирается выпускать по четыре фильма в год

Disney и Marvel Studios сообщили о своих планах выпускать в год по три-четыре фильма в рамках своей киновселенной. Нынешний год стал очень насыщенным для Marvel. Помимо ряда других крупных фильмов, вышли «Мстители: Финал», которые положили конец грандиозной «Саге бесконечности», продлившейся более десяти лет.

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage/Gilbert Flores/Broadimage

На этом пути фильмы студии побили ряд кассовых рекордов, а сама киновселенная, ведомая Кевином Файги, превратилась в настоящий культурный феномен, вокруг которого разгораются жаркие споры. Как бы там ни было, Marvel Studios намерена только наращивать обороты, о чем говорит амбициозная стратегия, разработанная на ближайшие годы.

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

В беседе с The Hollywood Reporter сопредседатель и главный креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн сказал:

Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает усердно работать. Он будет выпускать по три или четыре фильма в год. Все эти проекты очень отличаются друг от друга, так что время покажет.

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage/Gilbert Flores/Broadimage

Начало нового цикла для Marvel обозначат долгожданные фильмы «Черная вдова» и «Вечные». Эти картины выйдут в следующем году и станут первыми в Четвертой фазе киновселенной. Также в нее войдут анонсированные «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» и «Тор: Любовь и гром» — релиз этих проектов запланирован на 2021 год.