Запасайтесь попкорном: студия Marvel собирается выпускать по четыре фильма в год

Руководители студии обещают и качество, и количество.
Disney и Marvel Studios сообщили о своих планах выпускать в год по три-четыре фильма в рамках своей киновселенной. Нынешний год стал очень насыщенным для Marvel. Помимо ряда других крупных фильмов, вышли «Мстители: Финал», которые положили конец грандиозной «Саге бесконечности», продлившейся более десяти лет.
На этом пути фильмы студии побили ряд кассовых рекордов, а сама киновселенная, ведомая Кевином Файги, превратилась в настоящий культурный феномен, вокруг которого разгораются жаркие споры. Как бы там ни было, Marvel Studios намерена только наращивать обороты, о чем говорит амбициозная стратегия, разработанная на ближайшие годы.
В беседе с The Hollywood Reporter сопредседатель и главный креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн сказал:
Президент Marvel Studios Кевин Файги продолжает усердно работать. Он будет выпускать по три или четыре фильма в год. Все эти проекты очень отличаются друг от друга, так что время покажет.
Начало нового цикла для Marvel обозначат долгожданные фильмы «Черная вдова» и «Вечные». Эти картины выйдут в следующем году и станут первыми в Четвертой фазе киновселенной. Также в нее войдут анонсированные «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» и «Тор: Любовь и гром» — релиз этих проектов запланирован на 2021 год.
Также известно, что выход «Черной пантеры 2» намечен на 2022 год. Кроме того, Marvel занимается созданием целого ряда телесериалов, в числе которых «Сокол и Зимний Солдат» (2020), «Локи» (2021), «Ванда/Вижн» (2021), а также анимационный сериал «Что, если…?» (2021).