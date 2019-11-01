Герой, который нам нужен: Дженсен Эклз перевоплотился в Бэтмена

В этом году Хэллоуин ожидаемо стал настоящим парадом костюмов знаменитостей, которые те с готовностью показывали в социальных сетях. Не стал исключением и актер сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклз, который поделился в своем Instagram-аккаунте грандиозным косплеем на Бэтмена. В подписи к фотографии Эклз не забыл поблагодарить и дизайнера под ником Arahnobite, которая в настоящее время как раз отвечает за костюмы героев саги о братьях Винчестерах.

Серия из пяти снимков показывает актера с разных ракурсов, и выглядит он невероятно внушительно. Невольно даже закрадывается мысль, что Мэтту Ривзу, режиссеру следующей экранизации комикса про героя Готэма, стоило выбрать на главную роль совсем не Роберта Паттинсона.

Фанаты остались от образа Эклза в полном восторге. Многие из них написали, что роль Бэтмена просто создана для него, ведь его лицо под маской выглядит невероятно волевым, как и полагается Брюсу Уэйну. Кстати, отметился в комментариях и Джеффри Дин Морган, который порадовался тому, что теперь может считаться отцом супергероя.