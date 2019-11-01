Генри Кавилл против монстров: смотрите новый трейлер «Ведьмака» от Netflix

В Сети появился первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак» ‒ масштабной телеадаптацией фэнтези-цикла Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии. Заодно стриминговый сервис Netflix объявил официальную дату выхода шоу: релиз всех 8 эпизодов «Ведьмака» ожидается 20 декабря этого года.
В центре внимания окажется история ведьмака Геральта (Генри Кавилл) ‒ охотника за опасными монстрами, угрожающими уничтожить весь род человеческий. Природа его силы исходит из мутаций, которым он подвергся в детстве: Геральт обрёл ускоренный метаболизм, быструю реакцию и нечеловеческую выносливость. Помимо борьбы с чудовищами бесстрашный ведьмак изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери.
Компанию Кавиллу составили Фрея Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Джоди Мэй (Калантэ), Анна Шаффер (Трисс), Мими Ндивени (Фрингилья Виго), Имон Фаррен (Кагыр), Джои Бэти (Лютик), Адам Леви (Мышовур), Бьерн Хлинур Харальдссон (Эйст), МайАнна Бёринг (Тиссая) и Ларс Миккельсен (Стрегобор).
Ранее шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич заявляла, что сериал станет прямой адаптацией книжного цикла Сапковского, поэтому пересечений с сюжетами игр практически не будет:
Они отправились в одном направлении, тогда как нас интересовал иной подход. В первом сезоне мы старались максимально придерживаться первоисточника.