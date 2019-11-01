Генри Кавилл против монстров: смотрите новый трейлер «Ведьмака» от Netflix

В центре внимания окажется история ведьмака Геральта (Генри Кавилл) ‒ охотника за опасными монстрами, угрожающими уничтожить весь род человеческий. Природа его силы исходит из мутаций, которым он подвергся в детстве: Геральт обрёл ускоренный метаболизм, быструю реакцию и нечеловеческую выносливость. Помимо борьбы с чудовищами бесстрашный ведьмак изо всех сил пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются гораздо злее, чем звери.