2,3 миллиарда долларов: Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги. Виновником киноляпа оказался актер Конлет Хилл, игравший лорда Вариса.

Итак, вот правда. Мы тусовались до церемонии вручения премии "Эмми", и Конлет, который играл Вариса, обратился ко мне: "Эмилия, мне нужно тебе кое-что сказать. Стаканчик с кофе был мой,

— рассказала она в шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon.

По словам Кларк, Конлет объяснил свой поступок тем, что ему было нечего делать в той сцене. При этом Дейенерис заметила, что её коллега был нетрезв, но она ему верит.Напомним, современный картонный стаканчик кофе попал в кадр в четвертой серии финального сезона «Игры престолов».