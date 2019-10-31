Приоткрыла завесу тайны: Дженнифер Энистон ответила на вопрос о личной жизни

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон представила новый сериал "Утреннее шоу", в котором вместе с Риз Уизерспун исполнила одну из главных ролей. По случаю премьеры актриса снялась для австралийского Marie Claire и дала откровенное интервью.

Одна из тем, которая интересует большинство поклонников Энистон, конечно же, касается ее личной жизни - ее знаменитость тщательно оберегает, поэтому фанаты рады любой возможности узнать, что же нового сейчас происходит у Дженнифер на любовном фронте. Правда, в интервью звезда вновь ограничилась лишь лаконичным ответом: