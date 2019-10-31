Чт, 31.10.2019
  • Кинозал
  • Около кино
  • Приоткрыла завесу тайны: Дженнифер Энистон ответила на вопрос о личной жизни

Приоткрыла завесу тайны: Дженнифер Энистон ответила на вопрос о личной жизни

Jennifer Aniston

ФОТО: PBG/Empics Entertainment

Актриса не любит рассказывать о своих отношениях.

На днях 50-летняя Дженнифер Энистон представила новый сериал "Утреннее шоу", в котором вместе с Риз Уизерспун исполнила одну из главных ролей. По случаю премьеры актриса снялась для австралийского Marie Claire и дала откровенное интервью.

ФОТО: PBG/Empics Entertainment

Одна из тем, которая интересует большинство поклонников Энистон, конечно же, касается ее личной жизни - ее знаменитость тщательно оберегает, поэтому фанаты рады любой возможности узнать, что же нового сейчас происходит у Дженнифер на любовном фронте. Правда, в интервью звезда вновь ограничилась лишь лаконичным ответом:

Возможно, я встречаюсь кое с кем, а может быть, и нет. Скажу одно — я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в нее верить.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ