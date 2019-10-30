Поклонникам Marvel не стоит ждать эпичной битвы, как в «Финале», в ближайшие десять лет

Прямо сейчас мы сконцентрированы на фильмах, которые составят Четвертую фазу киновселенной Marvel. Очевидно, это будут новые, разные и захватывающие истории, которые могут наладить со зрителями такую же связь, какая была в случае с другими фильмами. Десять лет назад мы лишь мечтали о том, чтобы выйти на уровень, которого достигли «Война бесконечности» и «Финал». Конечно, тогда нельзя было с точностью предугадать, куда нас приведет этот путь, но теперь нас переполняет радость, ведь мы оказались способны на реализацию подобных проектов. Будет прекрасно, если мы вновь сможем выйти на такой уровень спустя еще 10 лет. Думаю, нам стоит продолжать работу по развитию и укреплению киновселенной Marvel, используя для этого ту соединительную ткань, которая у нас уже есть,