Самый развлекательный фильм года: вышел финальный трейлер «Ножи наголо»
Пока Lucasfilm вовсю интригует зрителей, пытающихся разгадать будущее франшизы «Звездных войн», автор «Последних джедаев» Райан Джонсон тоже не сидит на месте. Режиссер вовсю продвигает свой детектив «Ножи наголо», и, судя по финальному трейлеру, эту работу вряд ли кто-то осмелится назвать провальной. Количество знаменитостей в фильме настолько велико, что пока непонятно, как каждому из них удалось найти себе место в ограниченном хронометраже киноленты, но их талант очевиден даже на быстро сменяющихся кадрах.
Среди актеров, украсивших собой трейлер, почетное место занимает Кристофер Пламмер в роли талантливого писателя и патриарха семьи Харлана Тромби, чья безвременная кончина в день празднования его 85-летия запускает череду удивительных открытий. Также зрители увидели его старшую дочь Линду в исполнении Джейми Ли Кертис, зятя Ричарда (Дон Джонсон) и младшего своенравного сына Рэнсома, образ которого на экране воплощает Крис Эванс. Он, кстати, в интервью изданию Entertainment Weekly заявил, что привык играть более благородных героев, и назвал своего персонажа «весьма омерзительным».
Для тех, кому перечисленных звезд оказалось мало: еще в фильме появятся Майкл Шэннон («Форма воды»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и Джейден Мартелл («Оно»), а вишенкой на торте станет Дэниэл Крэйг в образе не хватающего звезд с неба частного сыщика, на которого, тем не менее, улики буквально валятся из ниоткуда.
Трейлер «Ножи наголо» получился именно таким, как и представлялся по аннотации фильма, — динамичным, остроумным и ироничным. Огромный мрачный особняк, таблетки, чье количество явно намекает на то, что куплены они не по рецепту, и герои, ведущие себя так, будто оказались на легкомысленной светской вечеринке, вместе дают ощущение пародии на книги Агаты Кристи, делая детективный фильм забавным и многообещающим.
Словом, у новой работы Джонсона есть все шансы стать одной из самых запоминающихся лент этого года. Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 29 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!