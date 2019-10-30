Самый развлекательный фильм года: вышел финальный трейлер «Ножи наголо»

Среди актеров, украсивших собой трейлер, почетное место занимает Кристофер Пламмер в роли талантливого писателя и патриарха семьи Харлана Тромби, чья безвременная кончина в день празднования его 85-летия запускает череду удивительных открытий. Также зрители увидели его старшую дочь Линду в исполнении Джейми Ли Кертис, зятя Ричарда (Дон Джонсон) и младшего своенравного сына Рэнсома, образ которого на экране воплощает Крис Эванс. Он, кстати, в интервью изданию Entertainment Weekly заявил, что привык играть более благородных героев, и назвал своего персонажа «весьма омерзительным».

Для тех, кому перечисленных звезд оказалось мало: еще в фильме появятся Майкл Шэннон («Форма воды»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и Джейден Мартелл («Оно»), а вишенкой на торте станет Дэниэл Крэйг в образе не хватающего звезд с неба частного сыщика, на которого, тем не менее, улики буквально валятся из ниоткуда.

Трейлер «Ножи наголо» получился именно таким, как и представлялся по аннотации фильма, — динамичным, остроумным и ироничным. Огромный мрачный особняк, таблетки, чье количество явно намекает на то, что куплены они не по рецепту, и герои, ведущие себя так, будто оказались на легкомысленной светской вечеринке, вместе дают ощущение пародии на книги Агаты Кристи, делая детективный фильм забавным и многообещающим.