Джокер и Капитан Марвел стали самыми популярными образами для Хэллоуина

Потоковый сервис FandangoNOW провел опрос среди любящих ходить в кино миллениалов, чтобы выяснить, костюмы каких киногероев пользуются среди них наибольшей популярностью на нынешний Хэллоуин. В опросе приняли участие более тысячи любителей кино. Согласно полученным данным, среди женских персонажей первое место в опросе заняла Капитан Марвел (Бри Ларсон), тогда как среди мужских персонажей наиболее востребованным оказался Джокер (Хоакин Феникс).

В число самых популярных костюмов вошли также красный комбинезон «Ред» (героиня Люпиты Нионго из фильма «Мы» Джордана Пила), «Королева мая» (Флоренс Пью из «Солнцестояния») и любимый кардиган мистера Роджерса (Том Хэнкс из предстоящей драмы «Прекрасный день по соседству»). Одними из самых популярных групповых костюмов стали образы супергероев из «Мстителей: Финал», «Связанные» из «Мы», а также персонажи из грядущих картин «Холодное сердце 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Кошки».