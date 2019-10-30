Джокер и Капитан Марвел стали самыми популярными образами для Хэллоуина

Настало время выбирать себе костюм на Хэллоуин.
Потоковый сервис FandangoNOW провел опрос среди любящих ходить в кино миллениалов, чтобы выяснить, костюмы каких киногероев пользуются среди них наибольшей популярностью на нынешний Хэллоуин. В опросе приняли участие более тысячи любителей кино. Согласно полученным данным, среди женских персонажей первое место в опросе заняла Капитан Марвел (Бри Ларсон), тогда как среди мужских персонажей наиболее востребованным оказался Джокер (Хоакин Феникс).
В число самых популярных костюмов вошли также красный комбинезон «Ред» (героиня Люпиты Нионго из фильма «Мы» Джордана Пила), «Королева мая» (Флоренс Пью из «Солнцестояния») и любимый кардиган мистера Роджерса (Том Хэнкс из предстоящей драмы «Прекрасный день по соседству»). Одними из самых популярных групповых костюмов стали образы супергероев из «Мстителей: Финал», «Связанные» из «Мы», а также персонажи из грядущих картин «Холодное сердце 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Кошки».
ТОП-5 костюмов в каждой категории за 2019 год выглядит так:
Костюмы, вдохновленные женскими киноперсонажами:
1. Капитан Марвел (Бри Ларсон, «Капитан Марвел»)
2. Рей (Дэйзи Ридли, «Звездные войны: Скайуокер. Восход»)
3. Малефисента (Анджелина Джоли, «Малефисента: Владычица тьмы»)
4. Черная вдова (Скарлетт Йоханссон, «Мстители: Финал»)
5. Принцесса Жасмин (Наоми Скотт, «Аладдин»)