Главные премьеры ноября: что ждет нас в кинотеатрах в последний месяц осени?

Обратный отсчет

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Терминатор: Темные судьбы

Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Научно-фантастический боевик, заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатора» Джеймса Кэмерона.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Чак Бэнд Шоу

Ежегодно шестерым мужчинам из 100 000 ставят диагноз "рак яичка". Но на сей раз болезнь выбрала не того, кого надо. Основанный на реальных событиях фильм «Чак Бэнд Шоу» - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя. Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему "прощай".

Узнав свой диагноз, Чак боится, что может стать "мужчиной без яиц". В ходе борьбы с этой непростой болезнью Чак открывает для себя силу юмора и прямоты. Но сумеет ли его жена Хелена, решившая с ним развестись, и другие близкие ему люди сохранить при этом верность самим себе?

Когда Чак сообщает своему боссу Хендрику о свалившемся на него несчастье, мужчины неожиданно сближаются. Глава радиостанции советует Чаку отдать свою судьбу на волю радиослушателей. И когда он изливает душу и смешит людей, его радиопередача "The Chuck Band Show" приобретает невероятную популярность.

В роли Чака снялся Стюарт Джонсон, один из основателей ведущей эстонской группы стендап-комиков Comedy Estonia. Марта Лаан (шоу "Твое лицо кажется знакомым", сериал "ENSV") сыграла жену Чака Хелену, Генри "Генка" Корвитс (трилогия "Слет одноклассников") - его босса Хендрика.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Midway

История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

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Доктор Сон