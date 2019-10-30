Главные премьеры ноября: что ждет нас в кинотеатрах в последний месяц осени?
В ноябре 2019 года в кинотеатрах Эстонии нас ожидает множество крутых кино-новинок! Kinozal.ee подготовил для вас список лучших из них!
Обратный отсчет
В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Терминатор: Темные судьбы
Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Научно-фантастический боевик, заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатора» Джеймса Кэмерона.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Чак Бэнд Шоу
Ежегодно шестерым мужчинам из 100 000 ставят диагноз "рак яичка". Но на сей раз болезнь выбрала не того, кого надо. Основанный на реальных событиях фильм «Чак Бэнд Шоу» - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя. Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему "прощай".
Узнав свой диагноз, Чак боится, что может стать "мужчиной без яиц". В ходе борьбы с этой непростой болезнью Чак открывает для себя силу юмора и прямоты. Но сумеет ли его жена Хелена, решившая с ним развестись, и другие близкие ему люди сохранить при этом верность самим себе?
Когда Чак сообщает своему боссу Хендрику о свалившемся на него несчастье, мужчины неожиданно сближаются. Глава радиостанции советует Чаку отдать свою судьбу на волю радиослушателей. И когда он изливает душу и смешит людей, его радиопередача "The Chuck Band Show" приобретает невероятную популярность.
В роли Чака снялся Стюарт Джонсон, один из основателей ведущей эстонской группы стендап-комиков Comedy Estonia. Марта Лаан (шоу "Твое лицо кажется знакомым", сериал "ENSV") сыграла жену Чака Хелену, Генри "Генка" Корвитс (трилогия "Слет одноклассников") - его босса Хендрика.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 1 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Midway
История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 8 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Доктор Сон
Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 8 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Девятая
Конец XIX века. По всему Петербургу обнаруживают изуродованные трупы девушек, убитых явно в рамках неведомого ритуала. Следователю, полковнику Ростову, и его напарнице, выдающей себя за ясновидящую британку Оливии Рид, предстоит столкнуться с инфернальным злом.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 8 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Здесь была Бритт-Мари
Бритт-Мари — идеальная домохозяйка, обожающая абсолютный порядок. Вот уже 40 лет она в образцовом браке с Кентом. Привычный мир рушится в одночасье, когда Бритт-Мари узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина принимает первое в своей жизни спонтанное решение — собирает чемодан … и отправляется куда глаза глядят. Судьба приводит ее в захолустный городишко Борг, где ничего не происходит. Однако, расставшись со старыми привычками, Бритт-Мари не намерена сдаваться. Пытаясь построить отношения с не очень гостеприимными местными жителями, она оказывается на пороге новой жизни и новой любви.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 14 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Они
На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр, под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выбраться из адского аттракциона живыми.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 15 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Le Mans ‘66
Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 15 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Ангелы Чарли
История о новом поколении сильных и прекрасных шпионок, работающих на международное агенство Townsend и загадочного босса по имени Чарли.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 15 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
21 мост
Он охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя 8 мертвых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова, в том числе, 21 мост.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 22 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Семейка Аддамс
Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 22 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Аванпост
В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 22 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Ножи наголо
Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывают детективы. Все указывает на убийство, а значит, следователям предстоит вычислить преступника, прячущегося среди гостей.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 29 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Игра с огнем
Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети — как и пожары — дикие и непредсказуемые.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 29 ноября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!