Дочь Брюса Уиллиса повторила образ Миллы Йовович из «Пятого элемента»

Все черпают вдохновение для костюмов на Хэллоуин из разных источников. Например, Таллула Уиллис вспомнила одну из известных ролей своего отца в фильме «Пятый элемент» и решила повторить образ инопланетянки Лилу.
Свой откровенный наряд дочь Брюса Уиллиса продемонстрировала в Instagram. По случаю Хэллоуина Таллула перевоплотилась в один из самых известных образов Миллы Йовович. На снимке Уиллис позирует на фоне стены. Ее тело опоясывают несколько тонких белых лент, которые повторяют один из костюмов Лилу. Дополняет картину рыжий парик на голове Таллулы. Он действительно был очень похож на цвет волос Йовович из фильма.
Сено Акта Гамат,
— такими знаменитыми словами Лилу подписала снимок Уиллис. Напомним, язык, на котором говорила инопланетянка, придуман режиссером Люком Бессоном и дополнен самой Миллой Йовович.
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Поклонники фильма и Таллулы были восхищены новым снимком. «Лучший наряд, который можно себе представить», «Потрясающий костюм», — похвалили подписчики Уиллис. Многие отметили, что отсылка к роли Брюса — это великолепная задумка.
Напомним, что Брюс Уиллис является счастливым отцом, воспитывающим пятерых дочерей. Троих родила актеру Деми Мур, а еще двоих девочек ему подарила Эмма Хемминг. С бывшей женой Брюс находится в хороших отношениях, поэтому все дочки по праву могут гордиться своим папой.