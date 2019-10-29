Создатель «Чернобыля» готовит перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Как сообщает THR, теперь над ребутом «Пиратов Карибского моря» трудится Крэйг Мазин, ранее приложивший руку к мини-сериалу HBO «Чернобыль» и «Мальчишнику в Вегасе». Помогает Мазину бессменный сценарист диснеевской франшизы Тед Эллиот. Сейчас новый фильм находится на самой ранней стадии, и пока дуэту предстоит определить общее направление, в котором будет развиваться сюжет.

Предполагается, что капитан Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа не вернётся в грядущем перезапуске «Пиратов…». По слухам, главной героиней может стать пиратка Редд, знакомая посетителям оригинального аттракциона Диснейлэнда. На одну из ролей в проекте ранее рассматривалась звезда «Стражей галактики» Карен Гиллан, но студия никак не комментирует эту информацию.

Что же касается ухода из франшизы Деппа, то желание студийных боссов «избавиться» от проблемной звезды продиктовано не только креативными причинами и репутационными рисками, связанными с именем актёра, но и банальным желанием сэкономить.