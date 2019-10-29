В феврале в Йыхви планируют открыть кинотеатр Apollo с двумя кинозалами

В открывающемся в конце ноября в Йыхви торговом центре Pargi keskus в феврале следующего года планируется открыть кинотеатр Apollo с двумя кинозалами.
Исполнительный руководитель Apollo Kino Baltics Кадри Эрм сообщила газете «Северное побережье», что поначалу в Йыхви запланирован кинокомплекс на два зала, в которых будет в общей сложности более 170 мест.
В Ида-Вирумаа Apollo пока имеет только один кинотеатр - действующий в нарвском центре Astri с 2015 года кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест.
На карте кинотеатров Apollo Йыхви станет шестым городом в Эстонии после Таллинна, Тарту, Нарвы, Пярну и Курессааре, а йыхвиский кинотеатр - десятым по счету.