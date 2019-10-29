В феврале в Йыхви планируют открыть кинотеатр Apollo с двумя кинозалами

Исполнительный руководитель Apollo Kino Baltics Кадри Эрм сообщила газете «Северное побережье», что поначалу в Йыхви запланирован кинокомплекс на два зала, в которых будет в общей сложности более 170 мест.

В Ида-Вирумаа Apollo пока имеет только один кинотеатр - действующий в нарвском центре Astri с 2015 года кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест.