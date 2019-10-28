Джеймс Бонд может жениться в новом фильме «Не время умирать»

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В одном из вариантов концовки нового фильма бондианы «Не время умирать» агент 007 женится на Мадлен Суонн, ранее появлявшейся в картине «Спектр».

По данным Mirror, режиссер фильма Кэри Фукунага специально снял три различных варианта концовки, чтобы избежать утечки информации. И только он знает, какая из них войдет в окончательный вариант работы.

Роль Мадлен Суонн в 24-м фильме бондианы исполнила французская актриса Леа Сейду. Картина «Не время умирать» выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года. Главную роль в ней сыграет Дэниел Крэйг, для которого этот фильм станет пятым в серии.