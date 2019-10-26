Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон: смотри трейлер впечатляющей исторической драмы «Война токов»

Премьера картины о противостоянии Томаса Эдисона и Николы Теслы (а также Джорджа Вестингауза) в борьбе за использование постоянного и переменного тока состоялась на кинофестивале в Торонто в 2017 году, но тогда в прокат фильм не вышел.