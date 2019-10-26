Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон: смотри трейлер впечатляющей исторической драмы «Война токов»
Премьера картины о противостоянии Томаса Эдисона и Николы Теслы (а также Джорджа Вестингауза) в борьбе за использование постоянного и переменного тока состоялась на кинофестивале в Торонто в 2017 году, но тогда в прокат фильм не вышел.
Главные роли в картине исполнили известный по ролям Шерлока Холмса в сериале "Шерлок" (2010) и журналиста Джулиана Ассанжа в триллере "Пятая власть" (2013) Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон и Николас Холт.
В прокат в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии фильм выйдет 6 декабря 2019 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!