Сб, 26.10.2019
  • Кинозал
  • Около кино
  • Милли Бобби Браун доказала, что у нее и правда есть сверхспособности. Но фанам от них становится не по себе...

Милли Бобби Браун доказала, что у нее и правда есть сверхспособности. Но фанам от них становится не по себе...

This image released by Netflix shows Millie Bobby Brown in a scene from, "Stranger Things." The series was nominated for a Golden Globe award for best TV drama on Monday, Dec. 12, 2016. The 74th Golden Globe Awards ceremony will be broadcast on Jan. 8, on NBC. (Netflix via AP)

ФОТО: / AP

Милли Бобби Браун не зря получила роль Оди в «Очень странных делах», ведь она с детства умеет вытворять невероятные вещи. Паранормальная способность актрисы запечатлена на видео, её фанаты в ужасе и в восторге одновременно.

ФОТО: Charley Gallay / AFP

Актриса Милли Бобби Браун, та самая Одиннадцать из «Очень странных дел», 24 октября запостила у себя в инстаграме криповое видео, снятое, видимо, на съёмочной площадке, судя по завораживающему полумраку и куче реквизита. В видосе девушка демонстрирует реальную сверхспособность. Оказывается, она умеет очень ловко балансировать в странной позе, подпрыгивая на руках и весело размахивая ногами. Как считает Metro, это сочетание позы краба и галопа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mills (@milliebobbybrown) on

На самом деле выглядит страшно, особенно в сочетании с развевающимися длинными волосами, но в то же время впечатляюще. И более того, Милли пояснила, что научилась так делать ещё во втором классе.

Таким образом звезда очень странного сериала доказала, что она не только крутая актриса, но ещё и талантище в сфере доведения людей до мурашек.

Видео, кстати, собрало почти семь миллионов просмотров и больше двух с половиной миллионов лайков. Некоторые фанаты не понимают, как такое вообще возможно.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ