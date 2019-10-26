Милли Бобби Браун доказала, что у нее и правда есть сверхспособности. Но фанам от них становится не по себе...

Милли Бобби Браун не зря получила роль Оди в «Очень странных делах», ведь она с детства умеет вытворять невероятные вещи. Паранормальная способность актрисы запечатлена на видео, её фанаты в ужасе и в восторге одновременно.
Актриса Милли Бобби Браун, та самая Одиннадцать из «Очень странных дел», 24 октября запостила у себя в инстаграме криповое видео, снятое, видимо, на съёмочной площадке, судя по завораживающему полумраку и куче реквизита. В видосе девушка демонстрирует реальную сверхспособность. Оказывается, она умеет очень ловко балансировать в странной позе, подпрыгивая на руках и весело размахивая ногами. Как считает Metro, это сочетание позы краба и галопа.
На самом деле выглядит страшно, особенно в сочетании с развевающимися длинными волосами, но в то же время впечатляюще. И более того, Милли пояснила, что научилась так делать ещё во втором классе.
Таким образом звезда очень странного сериала доказала, что она не только крутая актриса, но ещё и талантище в сфере доведения людей до мурашек.
Видео, кстати, собрало почти семь миллионов просмотров и больше двух с половиной миллионов лайков. Некоторые фанаты не понимают, как такое вообще возможно.