Твой телефон знает точную дату твоей смерти: смотри трейлер ужастика «Обратный отсчет»

Согласно синопсису, в мире появилось новое необычное и очень популярное приложение, которое может назвать точную дату смерти человека. Чтобы быть в тренде, Квин (Элизабет Лейл) решает установить приложение на свой телефон. После чего программа сообщает, что девушке осталось жить всего три дня. Пока время еще не истекло, Квин попытается найти способ спасти свою жизнь.