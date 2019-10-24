Удивительная Линда Хэмилтон и хороший экшен: Критики о фильме «Терминатор: Темные судьбы»

Многие авторы радуются возвращению на экран Линды Хэмилтон, но критикесса Джилл Пантоцци отмечает, что картина вполне могла бы обойтись и без Арнольда Шварценеггера. Кому-то очень понравились персонажи Маккензи Дэвис и Наталии Рейес, но есть и те, кому их сюжетная линия показалась недостаточно продуманной.

Более двух десятилетий назад Сара Коннор остановила Судный день и спасла человечество. Но машины не намерены сдаваться и продолжают посылать в прошлое терминаторов в попытке исправить будущее. Только теперь они охотятся не за Коннорами. У них появилась новая цель — девочка Дани Рамос, за которой прибывает робот-убийца Rev-9. На его пути встают суперсолдат из будущего Грейс и Сара Коннор, которая со временем превратилась в настоящую охотницу за терминаторами. Но даже им не остановить Rev-9, и они обращаются за помощью к прошлому Сары — старому T-800, живущему под именем Карл.

Вот что пишут критики.

Мэтт Сингер, ScreenCrush:

«Шварценеггер запоминающийся, как всегда, в фильмах франшизы „Терминатор“, и его новый киборг добавляет новый твист к его типичной невозмутимости. Тем не менее с самого начала становится понятно, что „Темные судьбы“ принадлежат его коллегам-женщинам, в особенности Дэвис и Хэмилтон, каждая из которых задает нехилого жару механическим противникам. Одновременно они выдают гораздо больше страсти и драмы, чем можно было бы ожидать от пятого сиквела в продолжительной франшизе с посредственной репутацией. Хэмилтон, почти 10 лет не появлявшаяся на экране, удивит многих уровнем силы и меланхолии, которую она выдает в кадре. Для нее это не просто вопрос денег».

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Джилл Пантоцци, io9:

«Как ни странно, показалось что фильм мог вообще обойтись без Арнольда Шварценеггера. Его первое появление заставило меня пожелать, чтобы его было меньше, а не больше. Хотя история дает возможность развернуться человеку, который продолжает получать удовольствие от своей самой известной роли».

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Хелен О’Хара, Empire:

«С „Темными судьбами“ зрители наконец смогут увидеть настоящего „Терминатора“, начиная с головокружительной пугающей погони, которая приводит к трогательному финалу. Это никогда не была франшиза исключительно Арнольда Шварценеггера. Именно Линда Хэмилтон — ключевой ингредиент».

Хейли Футч, Collider:

«Экшен Миллера по всем пунктам захватывающий и точно выверенный. Миллер максимально использует уникальные способности своего Терминатора, а также Грейс и Сары, и выстраивает вокруг них экшен-сцены, изобретая увлекательные и неожиданные моменты, подчеркивающие тщательно продуманные локации. Сразу видно, что как режиссер он последователь школы экшена Кэмерона и очень хорошо выучил все приемы. Перемещение между локациями двигает сюжет вперед, благодаря чему борьба человечества за выживание выглядит все такой же яростной и захватывающей».

ФОТО: Kerry Brown/Image supplied by Capital Pictures

Ник Левин, NME:

«Миллер выдает яростные экшен-сцены, включая будоражащую начальную автомобильную погоню, но сиквел работает в первую очередь благодаря интересным персонажам и постоянному напряжению. Одна финальная драка, на которую был намек ранее, не происходит, что можно истолковать как хитрую двусмысленность или просто чушь, но это не портит кульминационные сцены».

Уильям Баббиани, The Wrap:

«Своевременный, энергичный, приятный сиквел Тима Миллера искусно накладывается на фантастическое зрелище первых двух „Терминаторов“ Джеймса Кэмерона и переносит сюжет в современный мир, который сам по себе достаточно пугающий. Не каждый фильм способен двигать индустрию вперед, как это сделал „Терминатор 2“, так что вместо попыток развить новейшие технологии спецэффектов „Темные судьбы“ фокусируются на обновлении истории с запоминающимися персонажами и неожиданной глубиной».

ФОТО: Kerry Brown/Image supplied by Capital Pictures

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Что мне показалось особенно депрессивным в „Темных судьбах“, так это то, как фильм отказывается от собственного названия. Он выставляет себя одой неустанным попыткам сражаться не за что-то лучшее, но за что-то не столь ужасное. Это невероятно пессимистичный фильм. Может быть, и реалистичный тоже».

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures