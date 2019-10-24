Идеальная хозяйка и образцовая жена: что скрывает Бритт-Мари?

Бритт-Мари – невероятная зануда. Идеальная хозяйка и образцовая жена, она терпеть не может даже малейшего беспорядка. Тем страшнее для неё тот день, когда собственная жизнь превращается в хаос: Бритт-Мари узнаёт, что Кент, за которым она замужем вот уже 40 лет, изменяет ей направо и налево. Впервые в жизни Бритт-Мари принимает совершенно спонтанное решение – она выходит из дома и отправляется вперёд, подальше отсюда. На её пути встречается Борг – крошечный Богом забытый городок, который, впрочем, готов предоставить Бритт-Мари убежище, хотя бы временное.

Именно в Борге жизнь бойкой шведской пенсионерки-перфекционистки кардинально меняется, ведь здесь такие непосредственные, странные, искренние жители. А местной футбольной команде позарез нужны новый тренер и хотя бы одна победа.

Режиссёр Тува Новотны перенесла бакмановскую историю на экран довольно бережно. На главную роль она пригласила великолепную шведскую актрису Перниллу Аугуст. Главное же, что обоим, Новотны и Бакману, удалось ловко вывернуть по-голливудски слащавый сюжет про веру в себя и в победу таким образом, чтобы получилась история... да, про веру в себя, но и про то, что победа не так важна. А важно чутко прислушиваться к зову души и не приносить свои мечты в жертву чужим.

История (что для Бакмана, опять же, не ново – вспомните «Вторую жизнь Уве») отправляет в нокаут эйджизм всех сортов. Тут и романтическая линия, и пропаганда любви к себе, и тёплое, обнадёживающее ощущение, что начать жизнь заново никогда не поздно. Прибавьте к этому деликатно-суровый нордический юморок – и получите лёгкое, доброе и мотивирующее кино, в самый раз для начала весны.