Остросюжетная пересортица: смотри трейлер детектива «Кокаиновый барон»
Уже завтра, 25 октября, состоится премьерный показ остросюжетного детектива «Кокаиновый барон» с Николасом Кейджем и Лоренсом Фишберном в главных ролях!
Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 25 октября! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!