Чт, 24.10.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Остросюжетная пересортица: смотри трейлер детектива «Кокаиновый барон»

Остросюжетная пересортица: смотри трейлер детектива «Кокаиновый барон»
Николас Кейдж в главной роли!

Nicolas Cage

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures

Уже завтра, 25 октября, состоится премьерный показ остросюжетного детектива «Кокаиновый барон» с Николасом Кейджем и Лоренсом Фишберном в главных ролях!

Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 25 октября! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ