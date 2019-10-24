Золотое время для эстонского кино: Департамент статистики порадовал новостями

В прошлом году было снято 15 полнометражных художественных фильмов, 12 из которых вышли в прокат в кинотеатрах в том же году. В 2018 году в рамках программы «Eesti 100» была оказана поддержка четырем картинам, одна из готорых - «Товарищ ребенок» стал лучшим художественным фильмом минувшего года. Однако, впечатляющие результаты, которые в прокате показала «Правда и справедливость», пока не отражены в статистике. В 2018 году было снято 18 полнометражных документальных фильмов (10 в том же году) и один мультипликационный фильм — «Капитан Мортен на корабле дураков».