Золотое время для эстонского кино: Департамент статистики порадовал новостями

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2018 году в Эстонии было снято 34 полнометражных фильма, из которых 22 были выпущены в том же году.
В прошлом году было снято 15 полнометражных художественных фильмов, 12 из которых вышли в прокат в кинотеатрах в том же году. В 2018 году в рамках программы «Eesti 100» была оказана поддержка четырем картинам, одна из готорых - «Товарищ ребенок» стал лучшим художественным фильмом минувшего года. Однако, впечатляющие результаты, которые в прокате показала «Правда и справедливость», пока не отражены в статистике. В 2018 году было снято 18 полнометражных документальных фильмов (10 в том же году) и один мультипликационный фильм — «Капитан Мортен на корабле дураков».
В отличие от полнометражных фильмов, количество короткометражных фильмов сократилось по сравнению с 2017 годом. В 2018 году было снято 34 короткометражных фильма, 52 короткометражных документальных фильма и 6 коротких мультипликационных картин. Большинство короткометражек были студенческими фильмами, произведенными институтом BFM.