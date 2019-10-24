«Джокер» может стать одним самых прибыльных фильмов в истории

По расчетам экспертов, в конечном итоге картина может принести студии как минимум 464 млн долларов (за вычетом затрат на производство и рекламу). Эта сумма только вырастет, если «Джокер» достигнет отметки в 900 млн долларов в мировом прокате. На данный момент сборы фильма составляют 741 млн долларов.

Показатели «Джокера» не сильно уступают результатам других проектов, основанных на комиксах. Блокбастер «Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате 2 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2018 года, но с учетом всех затрат принес студии лишь 500 млн долларов чистой прибыли. «Черная Пантера» принесла Disney 476,6 млн долларов при 1,3 млрд долларов сборов. При этом стоит помнить, что это фильмы с детским рейтингом PG-13.

Успех «Джокера» в первую очередь связан с затратами на производство. Студия потратила на съемки 70 млн долларов (другие источники называют сумму меньше, 60 млн долларов). Удержаться в относительно скромном бюджете фильму по комиксам помогли налоговые льготы Нью-Йорка. На рекламу и продвижение «Джокера» выделили 120 млн долларов.

Для сравнения: общий бюджет «Аквамена» (производство плюс реклама) составил 348 млн долларов, а чистая прибыль с фильма — 260,5 млн долларов. Согласно источникам, на «Войну бесконечности» в общей сложности было потрачено в районе 500 млн долларов.