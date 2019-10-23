Создатели «Аватара» признали, что зрители не хотят смотреть продолжения

Маркетологи решили обыграть эту, скажем прямо, печальную новость в официальном аккаунте «Аватара». В Twitter появился скриншот, в котором поклонник масштабного творения Кэмерона заявляет, что спокойно может прожить и без сиквелов. На что ему резонно отвечают:

Технически вы можете прожить и без углеводов, но зачем вам это?

Таким образом, четыре грядущих продолжения «Аватара» сравнили с вредной, но вкусной едой. Вот такой забавный маркетинговый ход.

Добавим, что премьера «Аватара 2» состоится спустя 12 лет после выхода знаменитого оригинала, который почти 10 лет продержался на первом месте в списке самых кассовых фильмов всех времен (привет, «Мстители: Финал»). Начиная с 2021 года, сиквелы «Аватара» будут выходить с завидной регулярностью, строго раз в два года – 21 декабря 2023, 18 декабря 2025 и 16 декабря 2027.