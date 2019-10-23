Создатели «Аватара» признали, что зрители не хотят смотреть продолжения

Дата выхода «Аватара 2» медленно, но верно приближается, новое путешествие на Пандору начнется 21 декабря 2021 года. Однако представители студии 20th Century Fox неожиданно выяснили, что зрители за годы ожидания напрочь охладели к сиквелу, передает popcornnews.
Маркетологи решили обыграть эту, скажем прямо, печальную новость в официальном аккаунте «Аватара». В Twitter появился скриншот, в котором поклонник масштабного творения Кэмерона заявляет, что спокойно может прожить и без сиквелов. На что ему резонно отвечают:
Технически вы можете прожить и без углеводов, но зачем вам это?
Таким образом, четыре грядущих продолжения «Аватара» сравнили с вредной, но вкусной едой. Вот такой забавный маркетинговый ход.
Добавим, что премьера «Аватара 2» состоится спустя 12 лет после выхода знаменитого оригинала, который почти 10 лет продержался на первом месте в списке самых кассовых фильмов всех времен (привет, «Мстители: Финал»). Начиная с 2021 года, сиквелы «Аватара» будут выходить с завидной регулярностью, строго раз в два года – 21 декабря 2023, 18 декабря 2025 и 16 декабря 2027.
К своим ролям в фантастическом боевике вернутся Зои Салдана и Сэм Уортингтон, кроме того, Кэмерон привлек к франшизе звезду «Титаника» Кейт Уинслет, а также Вина Дизеля, Дэвида Тьюлиса и Мишель Йео.