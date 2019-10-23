Эмилии Кларк – 33: ТОП-10 самых неожиданных фактов об актрисе

Безусловно, роль в сериале сделала Эмилию наиболее популярной и узнаваемой. В 2017 году Эмилия Кларк стала одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, зарабатывая два миллиона долларов за один эпизод. Однако это не все таланты звезды. У актрисы есть еще не менее знаковые роли и интересные факты, которыми она может похвастаться.