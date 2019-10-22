Официально: Бэтмен Паттинсона не встретится с Джокером Феникса

На волне успеха «Джокера» Тодда Филлипса возникли предположения, что Хоакин Феникс может вернуться к роли харизматичного злодея в грядущем фильме DC «Бэтмен», постановкой которого занимается Мэтт Ривз. Сейчас же стало известно, что такой вариант всецело исключен – об этом поведал актер Роберт Паттинсон, который в новом фильме о Бэтмене исполнит заглавную роль.

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Это совершенно разные миры,

– сказал Паттинсон в интервью Yahoo.

Несмотря на то, что Паттинсон уже вовсю готовится к роли Темного рыцаря, успев даже впервые примерить бэт-костюм, актер признался, что он еще не посмотрел «Джокера»:

Возможно, я посмотрю его сегодня же вечером! Хоакин просто лучший – он великолепен во всех своих ролях.

Появление Паттинсона в роли молодого Брюса Уэйна обозначит новый виток в истории кинематографических воплощений Бэтмена. Паттинсон унаследует эту роль от Бена Аффлека, который до этого сыграл Темного рыцаря в двух фильмах DC, а также эпизодично появился в третьем. Среди других актеров, сыгравших Бэтмена в кино, значатся такие звезды, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл.