ТОП-5 причин, почему зрителям не стоит радоваться возвращению Человека-паука в Marvel

Во-первых, Человек-паук Sony мог получиться более странным, чем когда-либо. Потенциальные кроссоверы с Веномом и Морбиусом могли погрузить зрителя в удивительный взаимосвязанный мир, каким он и предстает в комиксах. С возобновлением партнерства Sony и Disney фанатам придется довольствоваться более уравновешенной версией происходящего.

ФОТО: KEVIN WINTER/AFP

Во-вторых, сиквел мультфильма «Человек паук: Через вселенные» может быть значительно отложен. Конечно, прямых подтверждений этому нет, но как знать, вдруг новое соглашение киностудий регулирует и анимированный мир. Marvel может не захотеть конкуренции фильма с любыми другими интерпретациями жизни Питера Паркера.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

В-третьих, если бы Sony развивала историю Паучьего мира, это стало бы удивительной конкуренцией киновселенной Marvel. Конечно, здорово, что Человек-паук по-прежнему может выступать союзником Мстителей, но, с другой стороны, если бы он в какой-то мере ставил себя в противовес им, возможно, зрители получили куда больше замечательных фильмов. А если разыграть карту Зловещей Шестерки, явив миру худшие кошмары Питера Паркера, Marvel смогла бы объединить в киновселенной и Фантастическую четверку, и Людей Икс сразу.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

В-четвертых, неизвестно, как договоренность Disney и Sony повлияет на возможные спин-оффы Паучьего мира, в частности, на историю Гвен-Паука. Тому Холланду обещан не только триквел, но и еще один пока неназванный фильм, так что при таком обилии картин не факт, что студии решатся вывести на сцену еще одного паучьего персонажа.

Наконец, в-пятых, фанаты не застрахованы от новых противоречий между киностудиями, которые вновь могут поставить судьбу Человека-паука под удар и принести всем, кто любит этого дружелюбного персонажа, немало волнений.