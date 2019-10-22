Чарли Кокс и Кристен Риттер могут вернуться к ролям Сорвиголовы и Джессики Джонс

По словам портала MCU Cosmic, «кто-то очень важный в Marvel Studios» — большой поклонник Джессики Джонс и Сорвиголовы, а потому может пригласить Кристен Риттер и Чарли Кокса вернуться к своим ролям в будущих фильмах или сериалах студии. Когда речь заходит о шишках из Marvel, первым, конечно, на ум приходит Кевин Файги, а уж если он возьмет актеров под крыло, не стоит и сомневаться, что им найдется место в киновселенной.

Кристен Риттер ФОТО: JOSIAHKAMAU/Josiah Kamau/BuzzFoto.com

Кстати, и Риттер, и Кокс очень сожалели о том, что им пришлось оставить роли мисс Джонс и Сорвиголовы, а значит, есть все основания предполагать, что они непременно воспользуются возможностью вернуться к любимым героям. А вот упоминания о том, что Marvel вновь покажет фанатам истории Карателя (Джон Бернтал), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), пока нет. Разве что кто-то еще из «важных» лиц киностудии вспомнит о своей любви к этим персонажам.

Если учесть, каким зыбким выглядит будущее киновселенной в глазах фанатов после того, как она лишилась ключевых героев в лице Железного Человека (Роберт Дауни-младший) и Капитана Америки (Крис Эванс), решение Файги вывести на сцену полюбившихся зрителям борцов с уличной преступностью выглядело бы вполне логично. И, конечно, разумно, что этих персонажей вновь сыграют актеры, которые уже прочно с ними связаны сериалами.