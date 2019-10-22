Свежие кадры: смотри, что приготовил для нас грандиозный фильм «Маленькие женщины»
Фильм стал восьмой экранизацией бестселлера Луизы Мэй. Режиссером выступила Грета Гервиг, которая в 2018 году получила пять на номинаций на "Оскар" за фильм "Леди Берд".
Вместе с Эммой Уотсон главные роли исполнили Мэрил Стрип, Сирша Ронан, Лора Дерн и другие.
В романе "Маленькие женщины" описывается жизнь четырех сестер-подростков Марч, которые живут в Конкорде (штат Массачусетс) во время Гражданской войны. У сестер разные характеры и взгляды на жизнь, но всех их объединяет любовь к семье.
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