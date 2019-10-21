Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Подробности сюжета не раскрываются. Точно известно, что проект не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Согласно источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Эти роли исполнят Кун, Вулфард и Грейс. Звезды оригинальной картины Дэн Эйкройд, Билл Мюррей, Энни Поттс и Сигурни Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.