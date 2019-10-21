Лучшая часть после 1991 года: Первая реакция на «Терминатор: Темные судьбы»

Самое частое, что пишут первые зрители после просмотра «Терминатор: Темные судьбы»: фильм фактически является «Пробуждением силы» франшизы о роботе-убийце из будущего. С новой частью Джеймс Кэмерон попытался вернуть всю серию к истокам, и, как выяснилось, важная составляющая успеха — Линда Хэмилтон в образе Сары Коннор. В итоге, если судить по отзывам, получился лучший сиквел со времен «Терминатора 2».
Подробности сюжета не раскрывают, но зрители, как один, нахваливают Хэмилтон и с удовольствием отмечают, как приятно было снова увидеть ее на экране вместе с Арнольдом Шварценеггером. Новички франшизы Маккензи Дэвис, Гэбриел Луна и Наталия Рейес также отлично справились с возложенной на них ответственностью.
Вот что пишут первые зрители:
„Терминатор: Темные судьбы“ лучше, чем вы ожидали. Изо всех сил пытается быть „Пробуждением силы“ фильмов о Терминаторе, но по большей части у него получается. Но не хватает новаторства, развития и постановки Кэмерона. Арнольд великолепный, лучшее его появление в роли Терминатора со времен второй части...
„Терминатор: Темные судьбы“ — лучший сиквел „Терминатора“ со времен второго фильма. В легкую один из самых развлекательных экшен-фильмов года. Напряженный, захватывающий и непрерывный, но с милой историей об исправлении ошибок. Арнольд отличный, Линда крута, но Маккензи Дэвис БЬЕТ НАПОВАЛ!
С радостью сообщаю, что „Терминатор: Темные судьбы“ — лучший сиквел франшизы со времен „Терминатора 2“. Фильм — „возвращение к истокам“, чем напоминает „Звездные войны: Пробуждение силы“, но новые герои великолепные, легенды круто зажигают на экране, а экшен отличный!
„Терминатор: Темные судьбы“ — это, по сути, „Терминатор: Пробуждение силы“. Удовлетворительный, увлекательный перезапуск, который фактически смесь лучших частей первого и второго „Терминаторов“. Дэвис, Рейес и Хэмилтон великолепные, экшен поражает, и, несмотря на некоторую вторичность, на данный момент запросто лучший „Терминатор 3“. Терминатор вернулся.
Я был скептически настроен к „Терминатор: Темные судьбы“. Думал, что трейлеры так себе. Но в итоге я получил массу удовольствия, и основная причина (по сравнению с другими сиквелами после „Терминатора 2“) — Линда Хэмилтон. Это всегда была ЕЕ история, и здесь Хэмилтон добавляет сюжету весомости.
Честно, не уверен, что без Линды Хэмилтон все это вообще работает. Но теперь с ней и Арнольдом снова вместе на экране кажется безумием, что они пытались делать эти фильм в прямом смысле без главного персонажа.
„Терминатор“ считается франшизой Арнольда. „Темные судьбы“ точно дает понять, что не он ключевой ингредиент, благодаря которому все сработало. Это была Линда Хэмилтон. Она отличная в этом фильме, да и сама картина хорошая (я недавно защищал все сиквелы „Терминатора“, так что судите сами)!
Правда ли, что „Терминатор: Темные судьбы“ — лучшая часть со времен „Терминатор 2“? Йеп. ВАЖНЫМ фактором стало возвращение Линды Хэмилтон, Маккензи Дэвис задает жару, а Натали Рейес — превосходный якорь всей истории. Rev-9 в исполнении Гэбриела Луны тоже хороший. Физическая мощь, спецэффекты, драки — все отлично! Рад, что они снова попытались.
„Терминатор: Темные судьбы“, без вопросов, лучший „Терминатор“ после второй части. Несколько великолепных экшен-сцен, и очень понравилось, что в фильме три героини, задающие жару. Невероятно круто снова видеть Линду Хэмилтон в роли Сары Коннор!
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