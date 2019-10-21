Лучшая часть после 1991 года: Первая реакция на «Терминатор: Темные судьбы»

Я был скептически настроен к „Терминатор: Темные судьбы“. Думал, что трейлеры так себе. Но в итоге я получил массу удовольствия, и основная причина (по сравнению с другими сиквелами после „Терминатора 2“) — Линда Хэмилтон. Это всегда была ЕЕ история, и здесь Хэмилтон добавляет сюжету весомости.