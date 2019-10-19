Смотри финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика «Аванпост»

Большая часть этого круга пришлась на Россию, затронув части соседних стран.

Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы. И то, что они обнаружили - шокирует: все живое за периметром просто загадочным образом погибло.

Следом - столкновения с неизвестным противником, в ходе чего становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, а нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты… Война началась.

Потенциальный блокбастер от создателей серии "Гоголь" - продюсеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова и режиссера Егора Баранова, результат двух лет работы - выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 22 ноября!