Вс, 20.10.2019
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Смотри финальный трейлер российского постапокалипсис-боевика «Аванпост»

ФОТО: скриншот

Синопсис - без изменений: на Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населенных пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть.

Большая часть этого круга пришлась на Россию, затронув части соседних стран.

Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы. И то, что они обнаружили - шокирует: все живое за периметром просто загадочным образом погибло.

Следом - столкновения с неизвестным противником, в ходе чего становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, а нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты… Война началась.

Потенциальный блокбастер от создателей серии "Гоголь" - продюсеров Валерия Федоровича, Евгения Никишова и режиссера Егора Баранова, результат двух лет работы - выходит в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 22 ноября! 

В ролях: Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова, Юрий Борисов, Сергей Годин.

Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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