Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

«Кинги всегда чудесно относились к Бангору и на протяжении лет жертвовали городу миллионы долларов, — заявил председатель совета Бен Спрог. — Для Бангора очень важно сохранить здесь их наследие».

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Отмечается, что доступ к архиву Кинга будет ограниченным: для посещения требуется запись заранее. Кроме этого, помещение в доме смогут снимать писатели, которые хотят поработать в уединении. Одновременно в доме смогут находиться до пяти гостей.

Бангор — тихий американский городок, послуживший вдохновением для Дерри в романе Кинга «Оно». Писатель переехал сюда в 1983 году, когда вынашивал идею книги о демоническом клоуне. Кинг хотел написать роман о мифах и легендах, оживающих в городках американской глубинки, и исследование истории Бангора подтолкнуло его в верном направлении.