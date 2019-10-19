Осиная талия на зависть двадцатилетним: 46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой

В отличие от многих звезд, с удовольствием принявших тренд на бодипозитив, Кейт Бекинсейл не позволяет себе расслабляться. Фото и видео из спортивного зала, где хрупкая актриса поднимает немалый вес и занимается до изнеможения, в ее Instagram встречаются гораздо чаще, чем посты с завтраками, обедами и ужинами. И такое усердие возвращается звезде сторицей.

Звезда действительно уделяет много времени своей внешности, за что ее часто критикуют поклонники. Помимо регулярных изматывающих тренировок и стретчинга, Кейт тщательно следит за состоянием кожи, является адептом здорового питания и редко позволяет себе расслабиться.