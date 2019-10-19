Роберт Паттинсон рассказал о своем отношении к Бэтмену

«Бэтмен ведь не герой, — считает Паттинсон. — Он персонаж неоднозначный. Не думаю, что я смог бы сыграть настоящего героя, что-то в персонаже всегда должно быть неправильно. Наверное, потому что у меня один глаз больше другого».

«Я обожаю режиссера Мэтта Ривза, и это клевый персонаж. Его моральные принципы немного неверные, — продолжает актер. — В отличие от всех остальных героев комиксов, он не золотой мальчик. В его взгляде на мир есть определенная простота, но при этом он достаточно странный и дает простор для работы».

Паттинсон также отметил, что его приятно удивила онлайн-реакция на новость, что он сыграет Бэтмена.

«Может, я просто уже привык к оскорблениям, — задумался актер. — По крайней мере, в этот раз обошлось без угроз смерти, что приятно! Забавно, что люди до сих пор злятся из-за „Сумерек“. Никогда не мог этого понять».