Джеймс Ганн опубликовал пробы собаки со съемок «Отряда самоубийц»

«Очень важные пробы вместе с моей подругой Джорджи с площадки „Отряда самоубийц“, — написал Ганн под роликом. — PS. Джорджи сказала, что любит меня гораздо сильнее, чем Тома Холланда. Прости, Том!»

«Отряд самоубийц 2» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.