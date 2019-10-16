Под мальчика: в Сети критикуют короткую стрижку Шарлиз Терон

На днях Шарлиз Терон появилась на публике в совершенно новом образе. Так, актриса решила распрощаться со своими локонами и сделала короткую стрижку "под мальчика". Как только фото в новом образе знаменитости попали в сеть, поклонники принялись активно их комментировать, и негативных отзывов было гораздо больше.

Так, по мнению пользователей сети, стрижка категорически не идет Шарлиз, поскольку она делает ее слишком строгой, а внешность — грубой. В сочетании со спортивной шеей и сильными плечами стрижка сделала актрису мужественной. В сети уже пишут, чтобы Шарлиз вновь отращивала свои волосы, с которыми ее образы получаются гораздо нежнее и женственнее.