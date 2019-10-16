«Дора с автострады»: смотри трейлер первого эстонского фильма ужасов, который был заблокирован Facebook
В центре событий первого эстонского полнометражного фильма ужасов – братья Маркус (Франц Мальмстен) и Том (Кристьян Казеару), которые как-то по делам оказываются на стоящем неподалеку от крупной магистрали перестроенном в дачу заброшенном лесном хуторе.
Обычная, казалось бы, работа принимает странный оборот, когда старший из братьев, Том, снося сарай, находит потрепанный чемодан, в котором обнаруживаются всякие странные фотографии и жутковатые вещи. Спокойствия не добавляет и появившаяся вдруг на хуторе Дора (Керсти Хейнлоо), которая очень странно себя ведет. С ней маленький мальчик, и с ним она обращается неожиданно сурово. Но откуда Дора знает младшего брата, Маркуса, которого никогда в своей жизни не встречала? Скольких людей ждет кровавая смерть, прежде чем начнет выясняться, что же на этом старом хуторе происходит на самом деле и почему?
В главных ролях хоррора Франц Мальмстен, Кристьян Казеару и Керсти Хейнлоо. В ролях второго плана Бригитте Сюзанне Хуньт, Майя Вахтрамяэ, Мерилин Таймре, Оливер Кристман, Мерилин Мялк, Эгон Нутер, Лийна Тенносаар и другие.
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