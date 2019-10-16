Ср, 16.10.2019
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Премьера уже завтра! «Малефисента: Владычица тьмы» выходит на большие экраны

Maleficent: Mistress of Evil (2019)

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

В фильме «Малефисента: Владычица тьмы» намечается не только противостояние двух сильных женщин – Малефисенты (Анджелина Джоли) и королевы Ингрид (Мишель Пфайффер), но и привычное расширение мира.

Зрители увидят, что Малефисента не единственная в своем роде, остались другие представители рогато-крылатого племени.

ФОТО: Courtesy of Disney / AP

Принцесса Аврора (Эль Фаннинг) нашла своего прекрасного принца и готова жить долго и счастливо, только Малефисента против: она считает, что любви не существует, все это самообман. Аврора уговаривает Малефисенту познакомиться с родителями жениха, но встреча проходит неудачно, в результате чего начинается очередная война между людьми и волшебными существами.

ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Премьерные показы пройдут в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии уже завтра, 17 октября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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