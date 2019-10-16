Тизер-трейлер фильма «Лёд 2»: Семья и любовь Александра Петрова на коньках

Романтическая картина «Лед» стала самым успешным российским проектом 2018 года. Зрителям настолько понравилась история любви фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров), что они с радостью принесли в кассу 1,5 млрд рублей. Сиквел не заставил себя ждать и вот уже Саша и Надя снова на экраны — такие же милые и очаровательные.