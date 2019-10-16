Самая горячая за всю историю! Названо имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку
Недавно стало известно, что в сольном фильме о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, появится 30-летняя Зои Кравиц.
Актрисе досталась роль Женщины-кошки, или Кэтвумен, заслуженно занимающей одно из первых мест среди самых горячих героинь комиксов.
Зои — американская актриса, певица и модель, карьера которой стремительно летит в гору. Зои стала лицом бренда Yves Saint Laurent. И сыграла в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» и других.
Зои уже пробовалась на роль Женщины-кошки, когда Нолан снимал свою трилогию о Тёмном рыцаре. Но тогда ей заявили, что она была просто пацанкой.
Это не имеет никакого отношения к моей актерской игре! Я что, подойду и такая: «Ну чё, Бэтмен, как твоё ничего?»
— возмущалась актриса.
И вот теперь Зои Кравиц сыграет популярную героиню, присоединившись к таким звёздам, как Мишель Пфайфер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, пишет Daily Mail.