Самая горячая за всю историю! Названо имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку

Актрисе досталась роль Женщины-кошки, или Кэтвумен, заслуженно занимающей одно из первых мест среди самых горячих героинь комиксов.

Зои с матерью Лизой Боне ФОТО: Jason Merritt / AFP

Зои — американская актриса, певица и модель, карьера которой стремительно летит в гору. Зои стала лицом бренда Yves Saint Laurent. И сыграла в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» и других.

Зои уже пробовалась на роль Женщины-кошки, когда Нолан снимал свою трилогию о Тёмном рыцаре. Но тогда ей заявили, что она была просто пацанкой.

Зои с отцом Ленни Кравицем ФОТО: ROBYN BECK / AFP

Это не имеет никакого отношения к моей актерской игре! Я что, подойду и такая: «Ну чё, Бэтмен, как твоё ничего?»

— возмущалась актриса.

И вот теперь Зои Кравиц сыграет популярную героиню, присоединившись к таким звёздам, как Мишель Пфайфер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, пишет Daily Mail.