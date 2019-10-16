Ср, 16.10.2019
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Самая горячая за всю историю! Названо имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку
Пробовалась в фильм Нолана!

Filmis «Batmani tagasitulek» mängis Kassnaise tegelaskuju Michelle Pfeiffer. 1992.

ФОТО: Scanpix / WARNER BROS / Ronald Grant Archi

Недавно стало известно, что в сольном фильме о Бэтмене, выход которого запланирован на 2021 год, появится 30-летняя Зои Кравиц. 

Актрисе досталась роль Женщины-кошки, или Кэтвумен, заслуженно занимающей одно из первых мест среди самых горячих героинь комиксов.

Зои с матерью Лизой Боне

ФОТО: Jason Merritt / AFP

Зои — американская актриса, певица и модель, карьера которой стремительно летит в гору. Зои стала лицом бренда Yves Saint Laurent. И сыграла в таких фильмах, как «Люди Икс: Первый класс», Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда» и других.

Зои уже пробовалась на роль Женщины-кошки, когда Нолан снимал свою трилогию о Тёмном рыцаре. Но тогда ей заявили, что она была просто пацанкой.

Зои с отцом Ленни Кравицем

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

Это не имеет никакого отношения к моей актерской игре! Я что, подойду и такая: «Ну чё, Бэтмен, как твоё ничего?»

— возмущалась актриса. 

И вот теперь Зои Кравиц сыграет популярную героиню, присоединившись к таким звёздам, как Мишель Пфайфер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, пишет Daily Mail.

ФОТО: LUCAS JACKSON / REUTERS

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