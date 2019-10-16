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В новой части «Венома» главный герой встретится с Человеком-пауком

Venom (2018)

ФОТО: Courtesy Sony Pictures / Image supplied by Capital Pictures

Режиссёр первого фильма «Веном» Рубен Флейшер подтвердил информацию о том, что в новой части картины главный герой встретится с Человеком-пауком. Об этом сообщает Daily Mail.

Флейшер отметил, что создатели фильма изменили происхождение героя ленты. Из-за конфликта студий Marvel и Sony им не удалось показать оригинальную эволюцию Венома из Человека-паука.

Будет интересно наблюдать их противостояние,

 — добавил режиссер.

Последний раз эти герои встречались лицом к лицу в картине «Человек-паук 3. Враг в отражении» (2007) с Тоби Магуайром в главной роли.

Дата начала съемок еще не известна, однако на Кинопоиске сообщается, что мировая премьера сиквела состоится уже в начале октября 2020 года. Главную роль в сиквеле сыграет актер Том Харди. Отметим, что о планах создать вторую часть «Венома» стало известно ещё в начале года.

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