В новой части «Венома» главный герой встретится с Человеком-пауком

Флейшер отметил, что создатели фильма изменили происхождение героя ленты. Из-за конфликта студий Marvel и Sony им не удалось показать оригинальную эволюцию Венома из Человека-паука.

Последний раз эти герои встречались лицом к лицу в картине «Человек-паук 3. Враг в отражении» (2007) с Тоби Магуайром в главной роли.

Дата начала съемок еще не известна, однако на Кинопоиске сообщается, что мировая премьера сиквела состоится уже в начале октября 2020 года. Главную роль в сиквеле сыграет актер Том Харди. Отметим, что о планах создать вторую часть «Венома» стало известно ещё в начале года.